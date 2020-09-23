الثني يبحث مع عضو مجلس النواب عن بنغازي آلية إيجاد فرص عمل للشباب

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي ظهر اليوم الثلاثاء عضو مجلس النواب عن المدينة السيدة عائشة الطبلقي.
وبحث رئيس الحكومة الليبية مع عضو مجلس النواب احتياجات شريحة الشباب، وآلية إيجاد فرص عمل لهذه الشريحة سواء في قطاع الدولة أو من خلال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، كما ناقش الاجتماع مشاكل شريحة العمال والمنتجين وسبل دعمهم.
من جهة أخرى، تطرق الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية إلى احتياجات كلية الأسنان بجامعة بنغازي، وسبل توفيرها، فيما أكد السيد الرئيس زيارته للكلية متعهدا بدعمها لتقدم خدماتها للطلاب والمواطنين.
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