الثني يبحث مع عضو مجلس النواب عن بنغازي آلية إيجاد فرص عمل للشباب

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي ظهر اليوم الثلاثاء عضو مجلس النواب عن المدينة السيدة عائشة الطبلقي.

وبحث رئيس الحكومة الليبية مع عضو مجلس النواب احتياجات شريحة الشباب، وآلية إيجاد فرص عمل لهذه الشريحة سواء في قطاع الدولة أو من خلال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، كما ناقش الاجتماع مشاكل شريحة العمال والمنتجين وسبل دعمهم.

من جهة أخرى، تطرق الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية إلى احتياجات كلية الأسنان بجامعة بنغازي، وسبل توفيرها، فيما أكد السيد الرئيس زيارته للكلية متعهدا بدعمها لتقدم خدماتها للطلاب والمواطنين.