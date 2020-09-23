الملف الليبي على طاولة لقاء يجمع “عقيلة وحفتر والسيسي”

عُقد صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماع جمع القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المُستشار عقيلة صالح برئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، للتباحث في آخر الأوضاع والتطورات السياسية في الشأن الليبي.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع الحراك السياسي الديناميكي مؤخرا، من خلال عدد من المبادرات والاجتماعات والمشاورات الدولية.

وفي أحدث تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي حول الملف الليبي والذي كان قبيل لقائه الأخير مع الأطراف الليبية عبّر عن أسفه تجاه استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم بعض الدول للإرهابيين وتسهيل انتقالهم إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا، وسوريا من قبلها، مؤكدا تمسك بلاده بمسار التسوية السياسية في ليبيا، بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

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