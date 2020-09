أخبار ليبيا 24 – سياسة أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على موقف بلاده الثابت في دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، مرحبا بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية. جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في […]

