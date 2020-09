السيسي لـ عقيلة صالح و”حفتر”: نرحب بأية خطوات إيجابية للتهدئة في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رئيس

مجلس النواب، عقيلة صالح، و”حفتر” في القاهرة، بحضور رئيس المخابرات العامة

المصرية، عباس كامل، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن أكد

خلال اللقاء على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن

التدخلات الخارجية، ورحب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.

وأضاف راضي أن

السيسي اطلع خلال اللقاء على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات

الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة، واطلع

على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وتابع راضي أن السيسي رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عُقدت خلال الفترة الماضية والتي أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسي الشامل، وأشاد بالجهود والتحركات التي قام بها عقيلة صالح لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، داعيا كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة (السياسي، الاقتصادي، العسكري والأمني) وإعلان القاهرة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية.

وأشار راضي إلى أن السيسي رحب كذلك بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، داعيا الجميع في ليبيا لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات.

