إنقاذ 119 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عناصر من خفر السواحل الليبي أعادت من عرض البحر 119 مهاجرا غير قانوني.

وأوضحت المفوضية أن المهاجرين كانوا على متن زورقين مطاطيين قبالة السواحل الليبية، بعد مغادرتهم من صبراتة والخمس، مضيفة أنها قدّمت لهم المساعدات الأولية العاجلة، دون توضيح عن جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وتتجدد أزمة المهاجرين في ليبيا، دون أي حلول جذرية لمعالجتها، فيما أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في وقت سابق، إلى أن تفاقم أزمة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مازالت مستمرة في ليبيا، وزادت حدتها بعد الحادثة التي وصفها بالأسوأ والتي نجم عنها غرق ما لا يقل عن 45 شخصا بينهم 5 أطفال بسبب انفجار محرك قاربهم قبالة ساحل زوارة قبل نحو شهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية