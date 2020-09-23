مناورات عسكرية بالمدفعية والدبابات لقوات الوفاق شرق مصراتة

أخبار ليبيا24

قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إن قوات المدفعية والدبابات نفّذت صباح اليوم مناورات تدريبة بالذخيرة الحية شرق مصراتة.

إلى ذلك قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، العقيد صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة، فريق أول ركن محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية، أجروا زيارة إلى غرفة عمليات سرت الجفرة ومحاور القتال بالمنطقة.

وتأتي هذه المناورات، فيما تسعى الأمم المتحدة والأطراق الدولية، إلى تثبيت وقف إطلاق النار الصادرين في بيانين عن ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق نار فعّال في ليبيا، واستئناف المحادثات السياسية.

وشدد غوتيريس، خلال افتتاح الجمعية العامة في جلستها المخصصة للزعماء، على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا والعمل على وقف إطلاق نار شامل في البلاد.

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