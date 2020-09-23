أكثر من 22 ألف عينة جرى فحصها في مختبر مصراتة

أعلن رئيس وحدة الكشف الجيني بالمختبر المرجعي فرع مصراتة، الدكتور إبراهيم تيكا، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها في المختبر منذ بداية أزمة فيروس كورونا هي 22 ألفا و54 عينة، جاءت نتيجة 2956 منها موجبة، تماثل منهم للشفاء 717 حالة، فيما توفي 36 شخصا بالفيروس.
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قناة ليبيا
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