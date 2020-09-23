ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 September, 2020

قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ،الأربعاء ،إن أجتماعا هاما جمع القائد العام المشير خليفة حفتر و رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ،برئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالقاهرة ،وقد تباحث في آخر الأوضاع والتطورات السياسية في الشأن الليبي .

وكانت قناة العربية نقلت عن مصادر ،قولها إن مصر ستعمل مع أطراف دولية على رفع حظر السلاح على الجيش الليبي.

وقالت القناة، نقلا عن مصادرها، إنه تم الاتفاق على استضافة مصر لمشاورات ليبية حول الدستور والحكومة والانتخابات.

وذكرت المصادر أن هناك توافق مصري ليبي على تشكيل لجنة دولية تشرف على مواقع النفط.