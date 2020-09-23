الحويج يبحث المشاكل التي تواجه سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، خلال لقاء مع مدير المدرسة البريطانية بمدينة بنغازي، أندرس نيلسون، بحث العراقيل والمشاكل التي تواجه سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية في ليبيا، وسبل حلها.

وحسب بيان للخارجية الليبية فقد أكد الحويج على عمل الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذه المدارس، موضحا أنه تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة سير عملها، وتسهيل إجراءاتها بما لا يخالف القوانين الليبية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المدارس الأجنبية يجب أن تحمل على عاتقها نقل الرسائل الثقافية والحضارية بين البلدان، إلى جانب الرسالة التعليمية، وأن الشعب الليبي هو شعب وسطي منفتح على العالم وعلى جميع الحضارات بما لا يتعارض مع الأعراف والتقاليد الليبية.

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