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“إعلام بركان الغضب”: النمروش يحضر مناورات عسكرية بالدبابات والمدفعية “شرق مصراتة”

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت غرفة عمليات ما يسمى “بركان الغضب” ، أن وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية ، قد زاروا غرفة عمليات سرت الجفرة ومحاور القتال.

وأضافت أن قوات الوفاق، نفذت صباح اليوم الأربعاء مناورات تدريبة عسكرية لقوات المدفعية والدبابات بالذخيرة الحية شرق مصراتة.

وتأتي المناورات العسكرية، بعد يوم واحد من استقباله في مكتبه عدداً من ما أسمتهم “قادة المحاور بغرفة عمليات سرت الجفرة”.

والأثنين الماضى، أعلن وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش رفضه أي حوار بين الأطراف الليبية يهدف إلى إيجاد حل للأزمة الراهنة دون مشاركة بارزة ممن وصفهم بأبطال بركان الغضب (في إشارة إلى المليشيات المسلحة).

وقال النمروش في بيان له: “نتابع باهتمام عددا من الحوارات واللقاءات التي تُجرى هنا وهناك وتهدف إلى نقل ليبيا من مرحلة الحرب إلى حالة السلم”، وزعم: “نحن بكل تأكيد من الساعين إلى أن يعم السلام والاستقرار كل ربوع ليبيا الحبيبة، ولن نتردد في العمل من أجل ذلك وندعم كل ما من شأنه أن يُعجل بتحقيقه واقعا”.

وهاجم وزير دفاع الوفاق القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قائلا: “نرفض بشكل قاطعٍ لا تراجع فيه قيد أنملة، أن يكون من ضمن أهداف تلك المساعي إيجاد مخرج وغطاء لما فعله مجرم الحرب حفتر ومليشياته (في إشارة إلى الجيش الليبي) ومرتزقته في حق أهلنا بعدوانه (في إشارة إلى عملية تحرير البلاد من المليشيات والمرتزقة) الغادر الغاشم، وما أوغلوا فيه من قتل وقصف وتدمير، وما فعلته أياديهم اللعينة من زرع للألغام في جنوب طرابلس، وما نتج عنها من موت للآمنين”.

واختتم النمروش بيانه: “لن نلتفت لأي حوار من أي نوع لا يكون لأبطال بركان الغضب حضور فاعل وبارز فيه، فلولا تضحياتهم الجسيمة، ودمائهم الطاهرة التي روت الأرض لما تخلصت العاصمة طرابلس من جرائمهم وعدوانهم البغيض” على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • النمروش هذا مجرد طرطور ليس له اى كلمة على مليشيات باسم اصحابها ولا تتبعه مثل الحصان والبقرة والفار وغنيوة وكاره وغيرهم اما التدريب والمناورات الهزيلة هذه لا قيمة لها لان الخط الاحمر حصين وكان كلام السيسى بالامس امام العالم اجمع واضح من يتخطى الخط الاحمر سرت الجفرة سيتصدى له الجيش المصرى الاقوى عربيا وافريقيا واسلاميا فى التصنيف العالمى ومعه دعم فرنسى روسى يونانى وباشارة من المشير خلال 24 ساعة تجد قوات مدرعة هى الرابعة عالميا وقوة بحرية هى السادسة عالميا وقوة جوية هائلة فانتم مجرد صرصور امام الاسد وتذكرنى بنكتة قالها احد زملائى من اهالى طرابلس ان الطائرات الامريكية عندما جاءت لتقصف مقر القذافى ولم تجد اى مقاومة ظنت انها اخطأت الهدف فعادت الى البحر واعادت البرمجة مرة اخرى ثم قصفت القصر وبعد انصرافها وابتعادها قامت المدفعية ووسائل الدفاع الجوى باطلاق النار فى الهواء وهو ما يفعله هؤلاء الاغبياء بمناورة خايبة لانه لا توجد لها اى غطاء جوى ويسهل على طائرات الرافال قصفها من بعيد وخارج نظاق انظمة الدفاع الجوى لديهم ولو كان فيكم ذكر واحد يتخطى الخط الاحمر !!!

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  • ياريت تتحرش مليشيات مصراته2020 بالجيش الليبي البطل في سرت تحرش مليشيات السويحلي ببني وليد 1920 ففي ظرف ساعات اصبحت مليشيات الارهاب المصراتيه المكون من قطاع طرق ولصوص بقيادة رمضان اشتوي في خبر كان ففي ساعات استسلم السويحلي ومن معه لفرسان بني وليد واستجدي السويحلي في عريضه بخط يده غريمه عبدالنبي بان يعفو عليه ويغفر له مهاجمته بني وليد في عيد الاضحي لعام 1920 وكاد ان يحصل علي العفو لان كرم عبدالنبي لا نظير له الا ان احد الحراس اغاضته مهاجمة السويحلي لبني وليد فهجم علي السويحلي وقتله وفصل رأسه عن جسده الي آخر القصه المعروفه التي بعدها خيمة الهزيمه علي مصراته الي عام 2011 بدا النشاط المليشياوي التخريبي من قبل المصاريت ينتشر في ليبيا

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  • اعلام برطمان العنب يكذب بمناورات وهميه تذكرني بمعمر مره صور روحه في قارب والله يعلم أين هي المنطقه وصلها ولكن الاعلام الركيك الشيبه الي حد كبير لاعلام برطمان العنب قال الله اكبر القائد واقف علي خط 32 القائد يتحدي امريكا وهو ربما علي بعد امتار من قاعدة ابي سته صور نفسه في القارب فلا خط 32 ولا سو كلها أكاذيب تعلم منها اعلام برطمان العنب هذه الحرفه وهذه السراكه الا وهي الكذب الاعلامي المنحاز

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