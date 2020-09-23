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دبرز: روسيا تقف وبقوّة وراء اتفاق حفتر ومعيتيق

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز إنّ روسيا هي من تقف وبقوّة وراء اتفاق عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق وحفتر (القائد العام للقوّات المسلّحة).

دبرز وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، أضاف: “روسيا تهدف لإرجاع حفتر للمشهد بأيِّ شكل، حتى لا تفقد شريكها الذي أصبح منبوذًا من الجميع”.

وزعم أنّ روسيا تعلم أنها سوف تخسر كلَّ شيء إذا انتهى حفتر الذي راهنت عليه وما زالت متمسكة به وهو تمسّك مؤقت. مردفًا: “فالروس رهانهم الكبير على منظومة القذافي”، وفق قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • متخلف عقليا فالمنبوذ من الجميع هو الاخوان حتى ان السراج عين بعيو المرفوض من الاخوان مسئول عن مؤسسة الاعلام اما المشير خليفة حفتر له شعبية فى كل انحاء ليبيا واولها طرابلس بدليل جلب مرتزقة من الخارج لرفض شباب طرابلس قتال الجيش الوطنى كما ان المشير كلمته مطاعة فى ثلاث ارباع ليبيا حيث يسيطر الجيش الوطنى على اقليمى برقة وفزان والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس فاذا كان هذا كله لاتراه ياعمى فاذهب الى قرقارش !!!

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