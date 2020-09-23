ليبيا
الحكومة الليبية تعلن استعدادها للبدء في الانتخابات البلدية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |
23 September, 2020
اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني ،على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.
وأكد وزير الحكم المحلي للسيد الرئيس جاهزية اللجنة المركزية للإنتخابات البلدية للبدء في العمليات الانتخابية خلال الشهر القادم.
من جهة أخرى، بحث الاجتماع المشاريع المتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء في كافة البلديات التابعة للحكومة، ونسب الإنجاز فيها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآلية حلها.
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