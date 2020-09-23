ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

23 September, 2020

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني ،على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وأكد وزير الحكم المحلي للسيد الرئيس جاهزية اللجنة المركزية للإنتخابات البلدية للبدء في العمليات الانتخابية خلال الشهر القادم.

من جهة أخرى، بحث الاجتماع المشاريع المتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء في كافة البلديات التابعة للحكومة، ونسب الإنجاز فيها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآلية حلها.