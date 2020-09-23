النجار يناقش مع السفير الألماني الدعم الفني واللوجستي لمركز مكافحة الأمراض

ناقش مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، د. بدر الدين النجار، مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أوجه الدعم الفني واللوجستي للمركز لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الألماني لمقر المركز، أمس الاثنين، حيث ناقش مع النجار آخر تطورات الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد وسير الإجراءات المتخذة والصعوبات والتحديات التي تواجه برنامج الاستجابة لمجابهة هذه الجائحة، وإمكانية تقديم المساعدات اللازمة»، حسب بيان المركز اليوم عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن النجار والسفير الألماني ناقشا أيضا «أوجه التعاون والدعم الفني واللوجستي التي تقدمه الحكومة الألمانية للمركز ضمن إطار مشروع تقوية النظام الصحي الليبي من خلال اتفاقية التعاون التي عقدتها مع وزارة الصحة».

وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي قد أنجزت من خلال هذه الاتفاقية «إنشاء منظومة الإنذار المبكر الإلكترونية لرصد وتقصي الأمراض السارية، فضلا عن إنشاء مركز عمليات طوارئ صحة المجتمع».

وقام السفير الألماني في ختام الزيارة بجولة داخل مركز عمليات طوارئ صحة المجتمع، اطلع خلالها على آلية التشغيل وسير البرنامج التدريبي، ومناقشة فرص التعاون والمشاريع المستقبلية.

من جهته قال السفير الألماني عير حسابه على «تويتر» إن النجار قدم إحاطة شاملة حول جهود المركز الوطني لمكافحة الأمراض للاستجابة لجائحة كورونا من حيث عمليات «الاختبار والوقاية والمداواة»، مشيرا إلى أنه ناقش معه «أهمية القيادة السياسية السياسة الحكومية الثابتة وإحترام قواعد التباعد الاجتماعي».

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