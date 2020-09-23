ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

23 September, 2020

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبد المجيد ورئيس فرع جهاز المخابرات العامة بسرت ومدير ادأرة الاعلام بالبلدية بجولة تفقدية مفاجئة ،اليوم لمستشفى بن سينا حيت تفقدوا سير العمل الطبى والمعوقات التى تواجههم فى تقديم الخدمات العلاجية للمريض وشملت الجولة مصرف الدم وقسم الاسعاف وقسم العناية الفائقة وقسم عناية القلب وقسم الاطفال وقسم التحاليل الطبية وعيادة العيون وعيادة الموجات فوق الصوتية

وخلال الجولة ألتقو مع عدد من الاطباء وعناصر التمريض العاملين بهدة الاقسام ومدير الخدمات الطبية الدين ابدوا ملاحظاتهم والمشاكل التى تواجههم والتى تعترض عدد من الاقسام الطبية والعيادات والاطباء فى اداء عملهم الطبى ومن بينها غياب أعداد كبيرة من الاطباء والتمريض وخاصة بالفترة الليلية ونقص الامكانيات والاجهزة والادوية والمحاليل الطبية ونقص عدد كبير من محاليل التحاليل الطبية الرئيسية والمهمة وأيضا نقص التمريض بالعناية المركزة وأجهزة التنفس ومراقبة العلامات الحيوية والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا بكافة الاقسام ومعدات التغدية للمريض النزيل بالقسم

كما يعانى قسم عناية القلب من نقص الامكانيات المهمة طبيا وعلاجيا منها جهاز التنفس الصناعى ونقص الأسرة وأدوية علاجة الجلطة مديب للجلطة وحقن الهوبرين

وغياب التمريض بعيادة الموجات فوق الصوتية بالفترة المسائية ونقص أجهزة أنترسونا للعيون واجهزة الليزر وأجهزة فحص الشبكية وكاميرا تصوير الاواعية الدموية للشبكية بالصبغة

ونقص أطباء العظام الاخصائين وجراحة المخ والاعصاب وجراحة الاوعية الدموية بالمستشفى

وتجدر الأشارة الى أن الهدف من الجولة متابعة بلدية سرت للخدمات الصحية بالمستشفى والوقوف عن كتب لمتابعة المشاكل والمعوقات التى تواجههم والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة والتى تتعلق بالتسيب الادارى وغياب عدد الاطباء الاستشارين والاخصايين والعناصر الطبية عن العمل

واكدوا رئيس المجلس التسييري للبلدية المكلف أستعدوا فى نهاية الجولة لتدليل هدة المشاكل والتأكيد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمترددين وسوف يتم التنسيق مع الوزارة بالخصوص لمعالجة النواقص والامكانيات الطبية العاجلة

كما زار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبد المجيد ورئيس فرع جهاز المخابرات العامة بسرت ومدير ادارة الاعلام ببلدية سرت العيادة المجمعة المركزية بسرت التابعة لوزارة الصحة

حيت افقدوا سير العمل بعيادتى الباطنة رجال ونساء وقسم الاسعاف وقسم التحاليل الطبية وقسم الأشعة

وأستمعو خلال الجولة من عدد من التمريض لعدد من المشاكل والمعوقات التى تعترضهم فى أداء عملهم وفى مقدمتها نقص الامكانيات والمعدات الطبية وغياب الاطباء بالعيادات الطبية ونقص المحاليل الطبية ونقص الغيارات الطبية والاسعافية

وعلى هامش الجولة ايضا التقو مشرف قسم الحميات وعدد من الاطباء وعناصر التمريض الدين أبدوا ملاحظاتهم المتراكمة على القسم ونقص كافة الامكانيات والاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة وباء كورونا رغم تردد حالات الأشتباة على القسم بشكل يومى

وطالبو المجلس التسييري للبلدية بوضع حلول عاجلة للعاملين بقسم الحميات ومعالجة أوضاعهم وخاصة من النواحى الطبية والحوافز والاجراءات المالية نظير أعمالهم اليومية