توقف العمل بمركز مكافحة الأمراض في سبها نتيجة انقطاع الكهرباء

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة سبها، اليوم الأربعاء، توقفه عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، وإخلاء مسؤولية الأطقم الطبية والطبية المساعدة والإداريين عن تدني الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بمركز العزل الصحي البركولي.

وحمل المركز في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» الجهات المختصة كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال علي السعيدي من مركز العزل الصحي بسبها لـ«بوابة الوسط» إن المركز لم يتم إمداده منذ خمسة أيام بأي وقود لتشغيل المولد الوحيد لديه ما تسبب في حدوث إظلام التام يهدد حياة المرضى ويعرضهم للخطر.

وأشار السعيدي إلى أن عدم توفر الوقود وانقطاع التيار الكهربائي سيجبر إدارة مركز العزل الصحي إلى إيقاف العمل بالمركز.

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