«صنع الله»: فتحنا النفط بفضل «المخلصين» ممن أثبتوا أنهم جنود الوطن الأوفياء

ترأس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً مع شركة مليته للنفط والغاز، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، بحضور عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج بالقاسم شنقير، ورئيس لجنة الادارة لشركة مليته للنفط والغاز حسين بو سليانة، وعدد من المدراء والمختصين من الجانبين.

ذكر بيان لـ”مؤسسة النفط” أنه: “تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع والتي تركّزت حول الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان سلامة العاملين، وذلك تزامناً مع الاعادة التدريجية لعمليات الانتاج ببعض مواقع الشركة، والتي تحتاج الى اعمال صيانة وتجهيزات لوجستية ، لضمان استقرار الانتاج وسيره بالشكل الامثل” وفق قوله.

وعلق “صنع الله” قائلاً : ” نحمد الله عز وجل اننا تمكنا من اعادة الانتاج ببعض مواقعنا الامنة، وستعمل المؤسسة من خلال التنسيق مع شركاتها لاعادة الانتاج تدريجياً ، كما يجب الاخذ في الاعتبار بتطبيق كافة معايير وتدابير السلامة الوقائية من جائحة كوفيد 19، ان عودة الانتاج هي خطوة هامة من اجل دعم الاقتصاد الليبي، وتم تحقيق هذا الامر بفضل الله اولاً ، ثم بجهود الخيّرين المخلصين في مختلف مناطق ليبيا، ونتوقع خلال الاسابيع القادمة زيادة تدريجية في معدلات الانتاج ، وهذا يضع عبأً كبيراً على عاملي قطاع النفط ، الذين اثبتوا للجميع طيلة السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة، أنهم أبناء هذا الوطن وجنوده الاوفياء الحقيقيين” على حد تعبيره.