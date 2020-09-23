ليبيا الان

«صنع الله»: فتحنا النفط بفضل «المخلصين» ممن أثبتوا أنهم جنود الوطن الأوفياء

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

ترأس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً مع شركة مليته للنفط والغاز، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، بحضور عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج بالقاسم شنقير، ورئيس لجنة الادارة لشركة مليته للنفط والغاز حسين بو سليانة، وعدد من المدراء والمختصين من الجانبين.

ذكر بيان لـ”مؤسسة النفط” أنه: “تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع والتي تركّزت حول الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان سلامة العاملين، وذلك تزامناً مع الاعادة التدريجية لعمليات الانتاج ببعض مواقع الشركة، والتي تحتاج الى اعمال صيانة وتجهيزات لوجستية ، لضمان استقرار الانتاج وسيره بالشكل الامثل” وفق قوله.

وعلق “صنع الله” قائلاً : ” نحمد الله عز وجل اننا تمكنا من اعادة الانتاج ببعض مواقعنا الامنة، وستعمل المؤسسة من خلال التنسيق مع شركاتها لاعادة الانتاج تدريجياً ، كما يجب الاخذ في الاعتبار بتطبيق كافة معايير وتدابير السلامة الوقائية من جائحة كوفيد 19، ان عودة الانتاج هي خطوة هامة من اجل دعم الاقتصاد الليبي، وتم تحقيق هذا الامر بفضل الله اولاً ، ثم بجهود الخيّرين المخلصين في مختلف مناطق ليبيا، ونتوقع خلال الاسابيع القادمة زيادة تدريجية في معدلات الانتاج ، وهذا يضع عبأً كبيراً على عاملي قطاع النفط ، الذين اثبتوا للجميع طيلة السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة، أنهم أبناء هذا الوطن وجنوده الاوفياء الحقيقيين” على حد تعبيره.

الوسوم

النفط طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هو مخلص واحد لا تستطيع ان تذكر اسمه وهو المشير خليفة حفتر الذى فوضته القبائل الليبية فى موضوع النفط فامر بفتحها بعد ان اتفق على الشفافية فى توزيع عائدها على الشعب الليبى ومع ذلك راينا سعار الاخوان الذين يريدون ان يذهب العائد لتركيا ويحرم منه الشعب الليبى اى حقارة وعمالة لهؤلاء الكلاب والمضحك ان الرفض من مليشيات عسكرية المفروض انها تخصع للسلطة السياسية التى وافقت على الاتفاق حيث يقع النفط تحت سيطرة الجيش الوطنى ومؤمن بالخط الاحمر الذى لا يستطيع اى كلب منهم تخطيه لا هم ولا الاتراك والا يتناك من الجيش المصرى وما ادراك ما الجيش المصرى هزم التتار والصليبيين وسحق الجيش العثمانى مرتين بقيادة ابراهيم باشا الذى اتمنى ان يوضع تمثاله فى مدخل قيادة الجيش المصرى بعد ان قرأت على دوره العظيم فى سحق الجيش العثمانى ومنع ان تكون مصر ارث عثمانى بعد ان مسح بالجيش العثمانى الارث اى الارض

    رد