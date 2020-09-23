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السفير الألماني يبحث مع “مركز مكافحة الأمراض” تطورات كورونا ومشروع منظومة الإنذار المبكر

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار السفير الألماني أوليفر أوفتشا، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين بشير النجار، اليوم الأربعاء.

وبحسب إيجاز صحفى للمركز، تم خلال هذه الزيارة مناقشة آخر تطورات الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد و سير الإجراءات التي تم اتخاذها والصعوبات والتحديات التي تواجه برنامج الاستجابة لمجابهة هذه الجائحة وإمكانية تقديم المساعدات اللازمة.

كما تم مناقشة أوجه التعاون والدعم الفني واللوجستي التي تقدمه الحكومة الألمانية للمركز الوطني ضمن إطار مشروع تقوية النظام الصحي الليبي من خلال اتفاقية التعاون التي عقدتها مع وزارة الصحة.

ومن أهم المشاريع التي تم إنجازها من خلال هذه الاتفاقية إنشاء منظومة الإنذار المبكر الإلكترونية لرصد وتقصي الأمراض السارية، فضلا عن إنشاء مركز عمليات طوارئ صحة المجتمع.

وفي ختام الزيارة قام السفير الألماني بزيارة لمركز عمليات طوارء صحة المجتمع، واطلع من خلالها على آلية التشغيل وسير البرنامج التدريبي، ومناقشة فرص التعاون والمشاريع المستقبلية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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