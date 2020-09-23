وقفة احتجاجية في غريان للمطالبة بإجراء الانتخابات البلدية

نظم العشرات من أهالي مدينة غريان، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بإجراء الانتخابات البلدية، ومن المقرر أن تتواصل الوقفة حتى غد الخميس، حسب مشاركين تحدثوا إلى «بوابة الوسط».

وطالب هؤلاء جميع المواطنين بالمدينة بالتواجد في مقر الوقفة للمطالبة بالحقوق الشرعية التي تكفلها القوانين الليبية، رافعي لافتات كتب عليها «التداول السلمي للسلطة مطلبنا»، و«نطالب بانتخاب المجلس البلدي»، و«انتهاء صلاحية المجلس البلدي 12-4-2018 »، و«ارحل فدينا» وغيرها من العبارات التي تطالب بضرورة انتخاب مجلس بلدي إسوة بباقي المدن والبلديات.

يشار إلى أن المجلس البلدي غريان انتخب في أبريل من العام 2014، لكن ولايته القانونية المقدرة بأربع سنوات تنتهي في العام 2018.

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