الحكومة المؤقتة تؤكد على ضرورة مراجعة العقود الخاصة بتوريدات مواجهة جائحة كورونا

عقدت الحكومة

المؤقتة برئاسة عبد الله الثني اليوم الأربعاء اجتماعا لمتابعة سير عمل اللجنة

الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وأوضحت الحكومة في منشور عبر صحفتها على

موقع “فيسبوك” أن الثني طالب بضرورة مراجعة كافة العقود الخاصة بتوريدات

مواجهة جائحة كورونا وإحالة تقرير مفصل فيما يتعلق بهذا الموضوع لرئاسة مجلس

الوزراء.

