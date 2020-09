غويتيرش: حشد المرتزقة في ليبيا يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.. وخطر تجدد المواجهات ما زال شديدا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،

اليوم الأربعاء، إن “القتال في ليبيا قد خفت حدته، مضيفا أن الحشد الهائل

للمرتزقة والأسلحة يمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن”.

وأشار غويتيرش خلال كلمته بافتتاح الدورة 75

للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن خطر تجدد المواجهات في ليبيا ما

زال شديدا، بسبب حشد المرتزقة والأسلحة.

وأضاف غويتيرش، أنه يتعين على الجميع التعاون من

أجل تيسير التوصل إلى اتفاق فعال لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية

بين الأطراف الليبية.

