رئيس «الحكومة الليبية» يشدد على ضرورة مراجعة عقود توريدات لجنة مواجهة وباء كورونا 

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء على سير عمل اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديون رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة عمل اللجنة.

وضم الاجتماع رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة وباء كورونا الدكتورة فتحية العريبي، ورئيس لجنة الفحص والتدقيق لمنع ازدواجية التوريد ومراجعة العقود بالقطاع الصحي نجاح العقيلي، ومدير الإدارة المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي.

وثمن رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة على مواجهة وباء كورونا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مراجعة كافة العقود الخاصة بتوريدات مواجهة جائحة كورونا وإحالة تقرير مفصل فيما يتعلق بهذا الموضوع لرئاسة مجلس الوزراء.