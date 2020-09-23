رئيس «الحكومة الليبية» يشدد على ضرورة مراجعة عقود توريدات لجنة مواجهة وباء كورونا 

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء على سير عمل اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديون رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة عمل اللجنة.
وضم الاجتماع رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة وباء كورونا الدكتورة فتحية العريبي، ورئيس لجنة الفحص والتدقيق لمنع ازدواجية التوريد ومراجعة العقود بالقطاع الصحي نجاح العقيلي، ومدير الإدارة المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي.
وثمن رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة على مواجهة وباء كورونا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مراجعة كافة العقود الخاصة بتوريدات مواجهة جائحة كورونا وإحالة تقرير مفصل فيما يتعلق بهذا الموضوع لرئاسة مجلس الوزراء.
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