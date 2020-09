أفادت مصادر إعلامية، بأن انفجارا وقع، اليوم الأربعاء، قرب قاعدة أبو ستة

البحرية بطرابلس التي تسيطر عليها تركيا جراء حريق في سفينة تحوي مواد متفجرة.

وقالت المصادر نقلا عن مصدر عسكري ليبي إن المواد المتفجرة هي حقائب من

مادة TNT كانت على متن

قارب صيد قرب الميناء.

وأضافت المصادر أن هذه الشحنة وصلت إلى طرابلس حديثا وتم تخزينها في القارب

لنقلها سرا إلى مناطق أخرى للمشاركة في أعمال تخص المليشيات.

وأوضحت المصادر أن الانفجار أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات، لافتة إلى أن

شهود عيان كشفوا عن مشاجرة بين قادة المليشيات ومرتزقة سوريين قبل يوم من التفجير

بالمكان نفسه ما يرجح أن يكون الحريق متعمدا.

من الجدير بالذكر أن تركيا تسيطرعلى ميناء أبو ستة البحري العسكري في طرابلس

وتحاول تحويله بمساعدة مالية قطرية إلى قاعدة بحرية لأنقرة جنوب المتوسط وفق ما

أعلن في مؤتمر لوزيري الدفاع القطري والتركي في وقت سابق خلال زيارة لطرابلس.

The post انفجار قرب قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس جراء حريق في سفينة تحوي مواد متفجرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24