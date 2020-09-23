الرئيس السيسى يثمن على دوري عقيلة لدعم المسار السياسى والمشير حفتر في مكافحة الإرهاب

أعرب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق الأمن الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي ودعم تحقيق إرادته ، فضلاً عن دعم جمهورية مصر العربية لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ، ظهر اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ”، والقائد العام للقوات المسلحة المشير ” خليفة بلقاسم حفتر بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا على المستويين المحلي والدولي وجهود دعم وقف إطلاق النار ودعم المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا .

وبحسب إيجاز صحفى لمجلس النواب، أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء على الجهود والتحركات التي قام بها رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، كما ثمن الرئيس ” السيسي ” موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير “خليفة حفتر” في مكافحة الإرهاب والتزامها بوقف إطلاق النار، داعياً كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة (السياسي، الاقتصادي، العسكري والأمني) و ”إعلان القاهرة” وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية.

كما أعرب الرئيس ” عبدالفتاح السيسي ” عن ترحيبه بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، داعياً كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات