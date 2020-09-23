اجتماع بوزارة الخارجية في طرابلس لبحث معوقات فتح معبر راس اجدير

عقد مسؤولون من وزارتي الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق، اجتماعا لبحث المشاكل التي تعيق فتح معبر راس اجدير الحدودي مع تونس، وايجاد حلول جذرية لها.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ راس اجدير، إن الاجتماع الذي عقد أمس بمقر وزارة الخارجية في طرابلس ضم كلا من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، ومساعد وكيل

وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ومدير أمن منفذ رأس اجدير البري، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ورئيس مكتب الشؤون القنصلية والإصدار.

وأوضح أن الاجتماع «دار حول أهم المشاكل التي تعيق فتح المعبر والتي يجب التنسيق فيها مع الخارجية التونسية والجهات المعنية في دولة تونس وايجاد حلول جدرية لهذه المشاكل مع العمل على ضمان معاملة جيدة للمسافرين ومعاملتهم بالمثل حسب القوانين المعمول بيها دوليا».

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وفي 7 سبتمبر الجاري، أغلق تجار ناشطون على الحدود التونسية – الليبية الطريق الرابط بين بن قردان ومعبر رأس اجدير احتجاجًا على منعهم من استئناف نشاطهم التجاري.

وتسبب احتجاج التجار في تعطل حركة المرور بشكل شبه تام بين الجانبين مقابل استمرار عمليات التصدير والتوريد عبر الشاحنات بين تونس وليبيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية.

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