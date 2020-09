توقف مركز سبها لمكافحة الأمراض عن العمل إثر انقطاع الكهرباء عنه

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة سبها، اليوم الأربعاء، أنه تعرض لانقطاع في الكهرباء ما أدى إلى توقفه عن العمل، مشيرا إلى إخلاء مسؤولية الأطقم الطبية والطبية المساعدة والإداريين عن تدني الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بمركز العزل.

وقال المركز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الجهات المختصة يجب أن تتحمل كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء.

وأضاف مسؤول في مركز العزل الصحي بسبها، في تصريح صحفي، إن المركز يعاني من إظلام تام منذ خمسة أيام، بسبب عدم إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولد الوحيد لديه، الأمر الذي يهدد حياة المرضى ويعرضهم للخطر، مضيفا أن تكرار هذا الأمر سيجبر إدارة مركز العزل الصحي على إيقاف العمل بالمركز.

