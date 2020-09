برلماني إيطالي يطالب كونتي ودي مايو بحل أزمة احتجاز قوارب الصيد من قبل السلطات في ليبيا

قال عضو مجلس النواب الإيطالي، ماتيلدي سيراكوسانو، الأربعاء، إنه لا توجد

إجابة حتى اللحظة بشأن قوارب الصيد التي تم الاستيلاء عليها من السلطات الليبية

وعلى متنها 18 من أفراد الطاقم.

وأضاف سيراكوسانو في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي

كونتي، ووزير الخارجية، لويجي دي مايو، عليهما واجب سياسي وأخلاقي لحل هذه الأزمة

في أقرب.

وأكد سيراكوسانو أن حزب فورتسا إيطاليا يخوض معركة في الجمعية الإقليمية

بصقلية من أجل تدخل فوري من السلطة التنفيذية لحل الأزمة.

