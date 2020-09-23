«الملك سلمان»: ندعو الأشقاء الليبيين إلى الحفاظ على وحدة ليبيا

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة تتابع بقلق التطورات في ليبيا، وتدعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها.

وأوضح الملك سلمان، خلال كلمته أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، أن المملكة تدين التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وأشار العاهل السعودي إلى أن المملكة تؤيد الحل السلمي في سوريا وخروج المليشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري.

وتابع: «نقف إلى جانب الشعب اللبناني الذي تعرض إلى كارثة إنسانية بسبب الانفجار في مرفأ بيروت، وذلك نتيجة هيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح، ما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية، وإن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح».