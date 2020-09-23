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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

23 September, 2020

قام مدير مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم بنغازي سعيد ماضي ،بجولة تفقدية للجنة رقم 33 ومقرها ثانوية شهداء يناير . والاطمئنان علي صحة وسلامة الطلاب والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد ماضي أن الامتحانات تسير على مايرام واثني علي كافة رؤساء اللجان والملاحظين بالشكر والتقدير علي مجهوداتهم لتوفير سبل الراحه للطلبة