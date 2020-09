الوفاق تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار في ليبيا وجعل منطقتي سرت والجفر منزوعتي السلاح

أكدت حكومة

الوفاق غير المعتمدة اليوم الاثنين التزامها بوقف إطلاق النار في ليبيا ونزع

السلاح من منطقتي سرت والجفرة.

وأوضح المكتب

الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في منشور

عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن السراج التقى رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري وأكد

الجانبان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل

الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج

النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال خطوة بناء الثقة بمراجعة

حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.

وجدد الجانبان

التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم ” 2510

” التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة

الليبية ” أمنية واقتصادية وسياسية ” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية

متزامنة.

