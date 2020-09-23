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الوفاق تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار في ليبيا وجعل منطقتي سرت والجفر منزوعتي السلاح

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت حكومة
الوفاق غير المعتمدة اليوم الاثنين التزامها بوقف إطلاق النار في ليبيا ونزع
السلاح من منطقتي  سرت والجفرة.

وأوضح المكتب
الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في منشور
عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن السراج التقى  رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري وأكد
الجانبان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل
الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج
النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال خطوة بناء الثقة بمراجعة
حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.

وجدد الجانبان
التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم ” 2510
”  التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة
الليبية ” أمنية واقتصادية وسياسية ” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية
متزامنة.

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تعليقات

  • سرت والجفرة تحت سيطرة جيش وطنى مكلف من نواب الشعب ونزع سلاخ المليشيات فى مصراته وطرابلس وطرد المرتزقة والاحتلال التركى هو المطلوب فلا يمكن لعاقل ان يطالب بسحب جيش وطنى من اى مدينة فانتم خونة وعملاء لا وزن شعبى لكم بدليل جلب مرتزقة من الخارج لحمايتكم

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  • الالتزام بوقف اطلاق النار غصب عنكم بعد ان حدد السيسى خط احمر واكد بالامس من يتجاوز الاحمر سرت الجفرة سيتصدى له الجيش المصرى وما ادراك ما الجيش المصرى اقوى جيوش المنطقة متقدما على كل الجيوش العربية والافريقية والاسلامية واسرائيل وايطاليا والمانيا فى التصنيف العالمى ويمتلك رابع قوة مدرعة فى العالم وسادس قوة بحرية وتاريخ حافل بالانتصارات على قوى الشر هزم التتار والصليبيين واسر ملك فرنسا لويس التاسع وسحق الجيش العثمانى مرتين اخرها معركة نصبين ولولا التدخل الاوربى لكانت تركيا ولاية مصرية .
    ولو كان فيكم ذكر يخطى الخط الاحمر ولمن ينجوا له جائزة كبرى مرافقة مرشدى الاخوان بسجن طره بديع ومحمود عزت هيا يامشرى فرصة بعد رحيل العريان تقوم بالواجب نحو مرشدك فهو اولى من اردوغان بالخلوة الشرجية !!!!

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