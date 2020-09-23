«دفاع الوفاق» تشارك في اجتماع اللجنة الأكاديمية لكلية «5+5 دفاع»

شاركت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني في أعمال اجتماع اللجنة الأكاديمية لكلية«5+5 دفاع» الذي عقد اليوم الأربعاء، وتنظمه الرئاسة المالطية للعام 2020 لمبادرة «5+5 دفاع».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد عبر تقنيات الفيديو شارك فيه ممثلو اللجنة الأكاديمية لدول مبادرة«5+5 دفاع» التي تضم كلا من ليبيا والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا و ليبيا ومالطا و البرتغال و إسبانيا، وموريتانيا التي تعذرت مشاركتها.

ومثل وفد وزارة الدفاع بحكومة الوفاق في الاجتماع كل من عقيد فني إبراهيم المبروك إمحمد من مكتب التعاون الدولي بديوان الوزارة، والعقيد ركن فوزي إمحمد الجميل من كلية القيادة والأركان برئاسة الأركان العامة.

ويأتي الاجتماع في إطار التشاور حول آليات العمل في المجال الأكاديمي على مستوى إقليمي لدول غرب المتوسط وذلك لتعزيز التنسيق وتطوير التعاون المشترك وبحث وبرمجة آفاق التكوين والتدريب لغاية 2024، وبما يحقق زيادة المعارف وتبادل الخبرات لدعم القدرات والتعاون البيني للقوات المسلحة لدول «5+5 دفاع» حسب بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذا النشاط جرى تحت إشراف اللجنة المديرة الليبية التي تضم في عضويتها عميد مهندس عبدالسلام محمد الدالي، وعميد طيار المبروك عمر أبو حميدة، وعميد بحار فؤاد أحمـد احنيش، وبتنسيق وتنظيم وحدة مبادرة «5+5 دفاع» بمكتب التعاون الدولي التي تضم في عضويته عقيد فني إبراهيم المبروك امحمد، ونقيب عبدالحكيم على ابراهيم، ومهندس أحمد الطاهر الحامـدي.

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