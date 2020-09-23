منح جامعتي الزاوية وصبراتة شهادة الاعتماد المؤسسة من المركز الوطني لضمان الجودة

منح عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، مجمد عماري زايد، صباح اليوم الأربعاء، شهادة الاعتماد المؤسسي الصادرة عن المركز الوطني لضمان وجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية إلى جامعتي الزاوية وصبراتة، وذلك بحضور المدير العام للمركز الدكتور محمد العتوق، بحسب وزارة التعليم.

جاء ذلك خلال احتفالية حضرها مدير إدارة شؤون الجامعات الدكتور الطاهر بن طاهر، ومدير إدارة الاعتماد الدكتور عبدالمجيد طيب شعبان، ومدير إدارة ضمان الجودة الدكتور سالم شريف الفرد، ورئيس جامعة الزاوية ورئيس جامعة صبراتة، ووكيل الشؤون العلمية لجامعة سبها والمسجل العام لجامعة الزاوية.

وافتتح وزير التعليم المكلف مراسم التسليم بكلمة أكد خلالها على دعم وتشجيع المؤسسات التعليمية الراغبة في التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي، مشدداً على أهمية الجودة، خاصةً في تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية والتدريبية.

وقال عماري زايد إن «الارتقاء بجودة التعليم بات من القضايا الرئيسية في ظل الاعتراف العالمي بأهمية الجودة، لاسيما في النهضة الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المجتمع استدامته»، مشيدا بمبادرة المركز الوطني لضمان الجودة لتحفيز الجامعات والمؤسسات التعليمية للحصول على الاعتماد المؤسسي، بحسب وازرة التعليم.

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واستعرض المدير العام للمركز الدكتور محمد العتوق في كلمته مناشط وأعمال المركز لدراسة الوثائق والمستندات المقدمة من الجامعات الليبية لغرض الحصول على الاعتماد المؤسسي، شارحاً الخطوات والإجراءات التي اتبعها ويتبعها المركز مع المؤسسات التعليمية الراغبة في التقدم للحصول على الااعتماد المؤسسي.

وعلى هامش الاحتفالية دشن وزير التعليم المكلف محمد عماري زابد الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لضمان الجودة ليكون نافذة لكل المتابعين والمختصين والمهتمين بعمل المركز.

وقام زايد والعتوق بتكريم ومنح شهادة ودرع الاعتماد للجامعات والكليات الليبية الحكومية إلى مسؤولي رئيس جامعة الزاوية وعميد كلية الاقتصاد وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كأول كلية كلا في تخصصها تحصلا على الاعتماد المؤسسي، وكذلك إلى رئيس جامعة صبراتة وعميد كلية الهندسة بالجامعة كأول كلية هندسة تحصلت على الاعتماد المؤسسي.

كما جرى تكريم جامعات سبها ومصراته وطرابلس لتحديهم لظروف المرحلة الاستثنائية وحرصهم على التقدم بالمستندات للحصول على الاعتماد المؤسسي رغم الوضع الأمني، وفق وزارة التعليم.

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