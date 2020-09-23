الفاخري: قرار فتح النفط ضربة قوية لهؤلاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

23 September, 2020

رأى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمنظمة الوحدة العربية مرزوق الفاخري، أن قرار القيادة العامة للجيش باستئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، يشكل “ضربة قوية” لمن وصفهم بـ”الساسة الفاشلين”.

وقال الفاخري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”صناع القرار، هم أولئك الذين يصدرون القرارات وتكون فاعلة، والرجمة فاجأت الجميع بإصدار قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط، فقرار القائد العام بتاريخ 18/9/2020 والذي يسمح فيه بإنتاج وتصدير النفط بشروط واضحة منها التوزيع العادل لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب كضمانات عمليات الإنتاج والتصدير، وصدور هذا القرار من القائد العام وبهذه القوة يشكل ضربة قوية لـ “الساسة الفاشلين” الذين ينظرون علينا عبر الشاشات من خارج ليبيا، وبهذا القرار وبعد أن تتم عمليات التصدير سيتحسن الوضع المعيشي للمواطن الليبي وسيهبط سعر الدولار في السوق الموازي، كما سيتحسن وضع المصارف في المنطقة الشرقية من حيث الاعتمادات والاستيراد”، بحسب تعبيره.