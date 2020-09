انطلقت اليوم

الأربعاء فعاليات مؤتمر المصالحة العام للجنة التواصل بالقبائل و المدن والمكونات

الاجتماعية الليبية ببلدية الشويرف، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

The post عاجل// انطلاق مؤتمر المصالحة العامة للجنة التواصل بالمكونات الاجتماعية الليبية في الشويرف appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24