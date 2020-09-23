تذبذب خدمات الاتصالات في بني وليد بسبب انقطاع الكهرباء

قال مصدر فني من شركة «هاتف ليبيا»، في بني وليد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن سبب تذبذب وعدم استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر لفترات طويلة.

وأضاف المصدر أن انقطاع الكهرباء المتكرر تسبب في خسائر وأضرار كثيرة لمحتويات وأجهزة الشركة، مما أدى إلى سوء الخدمات التي يشتكي منها المواطنون هذه الأيام.

واشتكى أهالي مدينة بني وليد من انقطاع وضعف في خدمات الاتصالات لشركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا»، حيث تسبب الانقطاع في شلل في بعض القطاعات العامة، خاصة المصارف العاملة في المدينة.

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