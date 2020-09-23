السفير الألماني يبحث تفعيل “اللامركزية” مع وزير الحكم المحلي بالوفاق

التقي السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد طاهر، اليوم الأربعاء لبحث تطورات الوزارة.

وقال السفير الألماني عبر حسابه الشخصى بموقع توتير: “لقاء ودي وبناء مع الوزير ميلاد طاهر، ناقشنا التطورات الأخيرة للحكومة المحلية واتفقنا على أهمية اللامركزية الفعالة من أجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين في جميع أنحاء ليبيا”.

وزار السفير الألماني أوليفر أوفتشا، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين بشير النجار، اليوم الأربعاء.

وبحسب إيجاز صحفى للمركز، تم خلال هذه الزيارة مناقشة آخر تطورات الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد و سير الإجراءات التي تم اتخاذها والصعوبات والتحديات التي تواجه برنامج الاستجابة لمجابهة هذه الجائحة وإمكانية تقديم المساعدات اللازمة.

كما تم مناقشة أوجه التعاون والدعم الفني واللوجستي التي تقدمه الحكومة الألمانية للمركز الوطني ضمن إطار مشروع تقوية النظام الصحي الليبي من خلال اتفاقية التعاون التي عقدتها مع وزارة الصحة.

ومن أهم المشاريع التي تم إنجازها من خلال هذه الاتفاقية إنشاء منظومة الإنذار المبكر الإلكترونية لرصد وتقصي الأمراض السارية، فضلا عن إنشاء مركز عمليات طوارئ صحة المجتمع.

وفي ختام الزيارة قام السفير الألماني بزيارة لمركز عمليات طوارء صحة المجتمع، واطلع من خلالها على آلية التشغيل وسير البرنامج التدريبي، ومناقشة فرص التعاون والمشاريع المستقبلية.