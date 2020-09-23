السراج والمشري يؤكدان الالتزام بوقف إطلاق النار

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

كما أكد الطرفان خلال اجتماع عقداه، اليوم الأربعاء، على أن تكون منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال “بناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء”.

ووفق المكتب الإعلامي للرئاسي، فقد جدد السراج والمشري “التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية (أمنية واقتصادية وسياسية) تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة”.

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