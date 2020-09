المجلس الاجتماعي لمكون التبو يطالب بطرد المرتزقة من ليبيا

طالب المجلس الاجتماعي لمكون التبو في الجنوب الليبي، اليوم

الأربعاء، بضرورة طرد جميع المرتزقة والتي زجت بهم أطراف خارجية لاستمرار الفوضى،

في إشارة إلى تركيا.

وقال المجلس، في بيان إن انحياز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

لأي طرف يعتبر مخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها.

واعتبر المجلس أن الحلول السياسية الجاهزة من قبل بعثة الأمم المتحدة

دون الرجوع لليبيين “مضيعة للوقت” وفاتورة كبيرة يدفع ثمنها الليبيون من

دمهم ومستقبلهم.

ودعا المجلس الاجتماعي لمكون التبو جميع الليبيين بالوصول إلى حل

سريع يجنب البلاد الانزلاق نحو الهاوية والفوضى.

وطالب المجلس، في بيانه، بالإفراج عن كل المعتقلين في المعتقلات

التعسفية ورفع القيود عن كامل الليبيين في الداخل والخارج.

وجدد مجلس التبو الاجتماعي رفضه لكل التدخلات الخارجية، لافتا إلى

دعمه أي حوار ليبي يقضي على الأزمة دون تدخل القوى الخارجية التي أربكت المشهد.

