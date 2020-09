منظمة كندية تطالب بلادها بحظر تصدير أسلحة لتركيا لانتهاكها حظر الأسلحة على ليبيا

طالبت منظمة نزع السلاح “بروجكت

بلوشيرز” الكندية،

حكومة بلادها بحظر تصدير أجهزة الاستشعار وتقنية استهداف الليزر التي تستخدمها

الطائرات العسكرية التركية بدون طيار ونشرتها أنقرة عبر العديد من مناطق الصراع في

الشرق الأوسط وليبيا.

وقالت المنظمة وهي غير حكومية في تقرير لها، إن تركيا قامت بتصدير طائرات بدون طيار مزودة بأجهزة استشعار “ويسكام” إلى الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق غير المعتمدة، لافتة إلي أن ذلك يعد انتهاكا لحظر الأسلحة على ليبيا من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة أن سفارة كندا لدي ليبيا لم تنف تقديم تركيا المساعدة العسكرية بما في ذلك طائرات بدون طيار إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكدت المنظمة أن الصادرات التي تقدر بملايين الدولارات من أجهزة الاستشعار عالية التقنية وتكنولوجيا الاستهداف تتعارض بشكل مباشر مع القوانين المحلية الكندية والتزاماتها الدولية بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي انضمت إليها الحكومة الكندية قبل عام تقريبًا.

