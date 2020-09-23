الرئيس المصري يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي والقائد العام للقوات المسلحة

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن اللقاء تم خلاله الاطلاع على التطورات في ليبيا، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، والجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

ورحب السيسي بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عقدت خلال الفترة الماضية والتي أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسي الشامل.

ودعا كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين، وإعلان القاهرة، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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