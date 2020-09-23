لجنة التفتيش على المستشفيات: إجراءات لدعم قطاع الصحة في بلديات شرق ليبيا

عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء رقم 129 لسنة 2020 ميلادي للمرور والتفتيش بشكل دوري على كافة المستشفيات والمراكز الصحية اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة عملها المنوط بها وفقا للقرار.
ويترأس اللجنة وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، وتضم في عضويتها مدير إدارة المتابعة وتققيم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، والمندوب عن جهاز الأمن الداخلي محمد إدريس حسن، والمندوبان عن جهاز الإمداد الطبي عبدالحميد بوزيد، وجمال محمد.
كما تضم اللجنة في عضويتها المندوب عن وزارة العدل جاسر علي سالم، والمندوب عن وزارة الصحة الدكتور محمد علي بن خيال.
وضم اجتماع اليوم مدراء الخدمات الصحية، في كل من، بئر لشهب، وطبرق، وأم الرزم، ودرنه، والقبة، والأبرق، والقيقب، وشحات، ووردامه، البيضاء، والساحل، وجردس العبيد، والمرج، فيما تغيب عن الاجتماع مدير مكتب الخدمات الصحية أمساعد.
ويهدف الاجتماع إلى إيجاد الخلل وتقويم الأداء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وجاء تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الثالث للعام الحالي الذي عقد برئاسة السيد عبدالله الثني الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 ميلادي، في مدينة مدينة بنغازي، والذي تقرر خلاله إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات والمراكز الطبية والقائمين عليها.
واستمعت اللجنة إلى إفادات مدراء مكاتب الخدمات الصحية حول الوضع الصحي في بلدياتهم والمؤسسات الطبية التابعة لمكاتبهم.
وأكدت اللجنة أن عملها ينصب تجاه تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته بما يقدم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصا في ظل جائحة كورونا.
وشددت اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنعاش القطاع الصحي ليواصل قدرته على تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
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