لجنة التفتيش على المستشفيات: إجراءات لدعم قطاع الصحة في بلديات شرق ليبيا

عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء رقم 129 لسنة 2020 ميلادي للمرور والتفتيش بشكل دوري على كافة المستشفيات والمراكز الصحية اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة عملها المنوط بها وفقا للقرار.

ويترأس اللجنة وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، وتضم في عضويتها مدير إدارة المتابعة وتققيم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، والمندوب عن جهاز الأمن الداخلي محمد إدريس حسن، والمندوبان عن جهاز الإمداد الطبي عبدالحميد بوزيد، وجمال محمد.

كما تضم اللجنة في عضويتها المندوب عن وزارة العدل جاسر علي سالم، والمندوب عن وزارة الصحة الدكتور محمد علي بن خيال.

وضم اجتماع اليوم مدراء الخدمات الصحية، في كل من، بئر لشهب، وطبرق، وأم الرزم، ودرنه، والقبة، والأبرق، والقيقب، وشحات، ووردامه، البيضاء، والساحل، وجردس العبيد، والمرج، فيما تغيب عن الاجتماع مدير مكتب الخدمات الصحية أمساعد.

ويهدف الاجتماع إلى إيجاد الخلل وتقويم الأداء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاء تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الثالث للعام الحالي الذي عقد برئاسة السيد عبدالله الثني الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 ميلادي، في مدينة مدينة بنغازي، والذي تقرر خلاله إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات والمراكز الطبية والقائمين عليها.

واستمعت اللجنة إلى إفادات مدراء مكاتب الخدمات الصحية حول الوضع الصحي في بلدياتهم والمؤسسات الطبية التابعة لمكاتبهم.

وأكدت اللجنة أن عملها ينصب تجاه تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته بما يقدم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصا في ظل جائحة كورونا.

وشددت اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنعاش القطاع الصحي ليواصل قدرته على تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.