توقف العمل بمركز العزل الصحي في سبها نتيجة انقطاع الكهرباء

أعلن مركز العزل الصحي البركولي في مدينة سبها، اليوم الأربعاء، توقفه عن العمل وإخلاء المركز من المرضى، بسبب الإظلام التام جراء انقطاع الكهرباء.

وحمل المركز في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» الجهات المختصة كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء.

وأخلى المركز مسؤولية الأطقم الطبية والمساعدة والإدارة عن تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من نزلاء المركزي بسبب انقطاع الكهرباء، ونقص الإمكانيات.

وقال مدير مركز العزل الصحي بسبها، علي السعيدي من لـ«بوابة الوسط» إن المركز لم يتم إمداده منذ خمسة أيام بأي وقود لتشغيل المولد الوحيد لديه، ما تسبب في حدوث إظلام التام يهدد حياة المرضى ويعرضهم للخطر.

وأضاف السعيدي أنهم اضطروا إلى إخراج جميع الحالات بسبب الإظلام التام وعدم توفر وقود للمولد الكهربائي، مشيرا إلى توقف جميع أجهزه الانعاش بعد انتهاء الشحن الموجود في بطارياتها.

وذكر السعيدي أن التيار الكهربائي لا يتوفر إلا لمدة 3 ساعات مقابل 6 انقطاع عن مركز العزل الصحي الذي يحتاج دائما لاستقرار التيار، منوها إلى أن عدم توافر الوقود وانقطاع التيار الكهربائي إذا استمر سيجبر إدارة المركز على إيقاف العمل.

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