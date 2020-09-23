الحرس البلدي الواحات يشن حملة على “فساد الدقيق”

قام جهاز الحرس البلدي الواحات بحملة تفتيشية مفاجئة على المخابز والمحلات التجارية التي يجري استغلالها من قبل بعض العمالة الوافدة.

وضبط الحرس البلدي خلال جولته 195 كيسا من الدقيق المدعوم في إحدى المخابز الخاصة والمخصصة للمخابز التي تم ترخيصها من قبل مكتب الاقتصاد الواحات وصندوق موازنة الأسعار.

ونتج عن الحملة أيضا إغلاق المطاعم والمحلات التي تستغلها العمالة الوافدة التي لا تملك إجراءات الرخصة.

وتمت إحالة كافة المخالفات إلى النيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية حيالها والتي تتطلب مواجهة مستمرة من قبل جهاز الحرس البلدي الذي يعمل وفق إمكاناته المتاحة على جعل الأمور تسير في نصابها الصحيح.

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