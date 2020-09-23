أوروبا – هجرة: تقاسم الأعباء رغم ضعف الأداء؟

يعد الاتحاد الأوروبي لميثاق جديد حول الهجرة واللجوء، شعاره هو المسؤولية وتقاسم الأدوار وتفعيل التضامن الأوروبي حتى لا يتضرر أي بلد دون آخر. من خلال هذا الميثاق تريد أوروبا المزيد من الفعالية في عمليات إبعاد المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأصلية، والتأكيد أيضا على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود الخارجية لأوروبا لاستبعاد كل من ليس له حظ في الحصول على حماية دولية. ما هي حظوظ نجاح هذا الميثاق في غياب سياسة هجرة أوروبية موحدة؟ النقاش مع: وفاء البدري، صحفية في قناة دوتشيه فيليه ووفيق مصطفى ، رئيس المجموعة العربية في حزب المحافظين وخالد شوقي، برلماني سابق ومدير الشبكة الإيطالية للدبلوماسية.

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