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الرئيس الفرنسي يعلن عزمه عقد مبادرة مع دول جوار ليبيا لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزم بلاده قيادة مبادرة خلال الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، تجمع كل دول جوار ليبيا لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وأضاف ماكرون في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يرغب في الوصول إلى حل في ليبيا بمشاركة جميع دول الجوار، دون تحديد أية أسماء.

ويأتي إعلان ماكرون عن الاجتماع الجديد لدول جوار ليبيا في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدولية لترتيب جولة مفاوضات قادمة بين أطراف الأزمة الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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