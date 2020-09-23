العقوري يدعو الأطقم الطبية مواصلة جهودها في ظل الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد

عبر رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” عن شكره وامتنانه للأطقم الطبية الوطنية والأجنبية على حد سواء التي تواصل عملها في هذه الفترة الصعبة وفي ظل انتشار وباء كورونا.

وبحسب إيجاز صحفى لمجلس النواب، قال “العقوري” أنه بفضل شجاعة والتزام تلك الأطقم ، لا يزال النظام الصحي في البلاد بصفة عامة يعمل ولاتزال المستشفيات والمراكز الطبية بكافة تخصصاتها تستقبل المرضى.

دعى “العقوري” الأطقم الطبية إلى مواصلة جهودها ، مشدداً على أن هذا واجب وطني وإنساني تقوم به الأطقم الطبية ولن تنساه ليبيا وسيظل دائماً مصدراً للفخر لجميع الليبيين، معبراً عن تقديره لجميع المنظمات المحلية والدولية التي قدمت المساعدة الطبية في هذه الفترة الصعبة .

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