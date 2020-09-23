الثني يطلع على الاستعدادات الجارية للبدء في الانتخابات البلدية

اطلع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي.
وأكد وزير الحكم المحلي جاهزية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للبدء في العمليات الانتخابية خلال الشهر القادم.
وعلى صعيد آخر، فقد اطلع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم على سير عمل اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي.
وضم الاجتماع رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية، فتحية العريبي، ورئيسة لجنة الفحص والتدقيق لمنع ازدواجية التوريد ومراجعة العقود بالقطاع الصحي، نجاح العقيلي، ومدير الإدارة المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراء، عبدالرازق الجريبي.
هذا وأكد الثني على ضرورة مراجعة كافة العقود الخاصة بتوريدات مواجهة جائحة كورونا، وإحالة تقرير مفصل إلى رئاسة مجلس الوزراء.
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