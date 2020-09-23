الثني يطلع على الاستعدادات الجارية للبدء في الانتخابات البلدية

اطلع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي.

وأكد وزير الحكم المحلي جاهزية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للبدء في العمليات الانتخابية خلال الشهر القادم.

وعلى صعيد آخر، فقد اطلع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم على سير عمل اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي.

وضم الاجتماع رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية، فتحية العريبي، ورئيسة لجنة الفحص والتدقيق لمنع ازدواجية التوريد ومراجعة العقود بالقطاع الصحي، نجاح العقيلي، ومدير الإدارة المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراء، عبدالرازق الجريبي.

هذا وأكد الثني على ضرورة مراجعة كافة العقود الخاصة بتوريدات مواجهة جائحة كورونا، وإحالة تقرير مفصل إلى رئاسة مجلس الوزراء.

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