السفير الألماني يزور المركز الوطني لمكافحة الأمراض

قام السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، بزيارة إلى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، لبحث آخر تطورات الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا.

وناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها والصعوبات التي تواجه برنامج الاستجابة لمجابهة هذه الجائحة، وإمكانية تقديم المساعدات اللازمة، إضافة إلى أوجه التعاون والدعم الفني واللوجستي الذي تقدمه الحكومة الألمانية للمركز الوطني في إطار مشروع تقوية النظام الصحي الليبي من خلال اتفاقية التعاون التي عقدتها مع وزارة الصحة.

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