أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا في عملية أمنية يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الحالي في حي عبدالكافي بمدينة سبها.

The post عاجل // المسماري: مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا في عملية أمنية بسبها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24