المسار السياسي.. تعدد الحوارات يُربك المشهد الليبي

قال المتخصص في الشأن السياسي العربي، حامد فارس، إن كثرة المؤتمرات والحوارات السياسية بأكثر من عاصمة لن تفيد الأزمة الليبية، لأن كل منها سيُنتج مخرجات مختلفة، وبالتالي سيُحدث نوعاً من الانشقاق في المشهد.

وأكد فارس لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، ضرورة وجود تنسيق كبير بين الحوارات والمؤتمرات التي تتم في أكثر من عاصمة بشأن ليبيا، مشيراً إلى مبادرة القاهرة التي تتفق مع مخرجات مؤتمر برلين والمسار السياسي والعسكري والاقتصادي.

وأضاف أن مصر تفتح ذراعيها لكافة الأطياف التي ترغب في حل سياسي “ليبي ليبي”، بعيدا عن التدخلات الخارجية التركية التي تريد إطالة أمد الحرب في ليبيا وعدم استقرارها.

ولفت فارس إلى أنه من أهم النقاط في المبادرة المصرية، الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الليبية وعدم تقسيمها، لكن تركيا تحاول بقوة لتغيير المشهد في ليبيا عن طريق تقسيمها إلى ثلاث دول كما حدث في السودان، وبالتالي فإن المبادرة المصرية مبنية على أسس سليمة وفتحت آفاقا جديدة لحل سياسي “ليبي ليبي” يتفق مع مبادرات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع.

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