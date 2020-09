الملك سلمان: ندين التدخلات الأجنبية في ليبيا ولا بديل عن توحيد الصف

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن بلاده تدين بشدة ما

تمارسه بعض الدول الأجنبية من تدخلات في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة

ألقاها اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم

المتحدة، وأضاف الملك سلمان أن بلاده تتابع بقلق بالغ التطورات في ليبيا، مؤكدا

على دعوة جميع الأشقاء إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوقوف صفاً واحداً للحفاظ

على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وشدد العاهل السعودي على أن أكبر تحدي رئيسي يواجه العالم بأسره والمنطقة

هو الإرهاب والفكر المتطرف، مضيفا أنه في سبيل تحقيق النجاح في معركتنا ضد الإرهاب

والتطرف لابد من تكثيف جهودنا المشتركة ومواجهة هذا التحدي بشكل شامل يتناول

مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.

